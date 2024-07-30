Сварили макароны и добавляем брокколи и вяленые помидоры

Обычные магазинные спагетти можно за 10 минут превратить в ресторанное блюдо. Мы сварили 80 граммов пасты, а потом добавили брокколи, вяленые томаты и немного чеснока – шикарный обед появился на столе за минуты.
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