История и археология: Код Вселенной: Никола Тесла и его одержимость числами 3, 6 и 9

Гении склонны видеть вещи, которые другие не замечают. Сербско-американский изобретатель и физик Никола Тесла обладал такими способностями, и зная это, старался их развивать, подвергая свой разум всевозможным испытаниям.
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