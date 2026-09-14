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Выборы или признание ошибки? Жители оценили смягчение полусухого закона Алтая

Выборы или признание ошибки? Жители оценили смягчение полусухого закона Алтая

Это все выборы. Как жители Алтая оценили смягчение антиалкогольных мер Полгода жестких ограничений на торговлю спиртным в Республике Алтай завершились корректировкой курса: власти расширили часы продажи алкоголя и разрешили торговлю по воскресеньям.

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