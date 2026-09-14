Выборы или признание ошибки? Жители оценили смягчение полусухого закона Алтая

Это все выборы. Как жители Алтая оценили смягчение антиалкогольных мер Полгода жестких ограничений на торговлю спиртным в Республике Алтай завершились корректировкой курса: власти расширили часы продажи алкоголя и разрешили торговлю по воскресеньям.