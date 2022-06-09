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Ремиссия через две недели. В Новосибирске ученые вылечили от рака кошек и собак с помощью облучения потоком нейтронов

Ремиссия через две недели. В Новосибирске ученые вылечили от рака кошек и собак с помощью облучения потоком нейтронов

Новосибирские учёные впервые в мире вылечили рак у животных с помощью ускорителя частиц. Изначально они проводили опыты на онкобольных мышах, а в последние два года пациентами выступили 15 кошек и собак с разными видами злокачественных опухолей.

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