Ямалец фиктивно трудоустроил и прописал 8 киргизов

Ямалец фиктивно трудоустроил и прописал у себя 8 граждан Киргизской республики. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, незаконный бизнес на мигрантах организовал 33-летний житель Нового Уренгоя.
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