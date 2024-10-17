Ямалец фиктивно трудоустроил и прописал 8 киргизов

Ямалец фиктивно трудоустроил и прописал у себя 8 граждан Киргизской республики. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, незаконный бизнес на мигрантах организовал 33-летний житель Нового Уренгоя.