Дешевле 2 млн рублей: составлен рейтинг самых недорогих кроссоверов с «автоматом» в России

«Автоновости дня» выяснили, какие кроссоверы с автоматической коробкой переключения передач дешевле 2 млн рублей можно купить сегодня в России.
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