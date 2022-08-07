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Дешевле 2 млн рублей: составлен рейтинг самых недорогих кроссоверов с «автоматом» в России

Дешевле 2 млн рублей: составлен рейтинг самых недорогих кроссоверов с «автоматом» в России

«Автоновости дня» выяснили, какие кроссоверы с автоматической коробкой переключения передач дешевле 2 млн рублей можно купить сегодня в России.

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