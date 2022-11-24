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Глейзер об уходе Роналду: «Великий игрок «МЮ». Ценю все, что он сделал для клуба, и желаю удачи»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер высказался об уходе Криштиану Роналду. В интервью Пирсу Моргану нападающий раскритиковал Глейзеров и сказал, что «им нет дела до клуба в плане спорта».

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