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Путину придется наказать Хельсинки: финны готовят ядерный сюрприз у границ РФ

Путину придется наказать Хельсинки: финны готовят ядерный сюрприз у границ РФ

МОСКВА, 22 сентября, ФедералПресс. Несколько дней назад стало известно, что Финляндия присоединилась к французской инициативе по усилению ядерного сдерживания в Европе.

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