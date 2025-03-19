Синоптик спрогнозировала теплый апрель в Москве

Апрель в Москве ожидается теплее нормы в среднем на 3 градуса. Об этом 19 марта заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова«Все модели сезонных прогнозов погоды единодушны в своих расчетах, и в апреле положительная аномалия температуры воздуха сохранится в среднем около +3 градусов», — написала она в своем Telegram-канале.