Саудовская Аравия открывает роскошный остров в футуристическом мегаполисе Неома

Саудовская Аравия объявила об открытии Синдала, роскошного спа-курорта на Красном море - первого проекта футуристического мегаполиса Неом, несмотря на сомнения в жизнеспособности мегапроекта, сообщает AFP.
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