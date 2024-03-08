Дебют Тарасенко за «Флориду» не помог его новой команде избежать поражения

«Флорида» в дебютном матче Владимира Тарасенко потерпела поражение. В ночь на 8 марта в Санрайзе (штат Флорида, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Флорида Пантерз» принимала «Филадельфию Флайерз».
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