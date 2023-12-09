Военнослужащие военной полиции ЦВО провели урок мужества для школьников в Сызрани

В ходе мероприятия, приуроченного ко Дню Героев Отечества, школьникам рассказали о подвигах советских и российских солдат времён Великой Отечественной войны, а также в современных локальных конфликтах и во время проведения специальной военной операции.
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