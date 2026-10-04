Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США против БРИКС. БРИКС расширяется и создаёт новую финансово-экономическую систему

США против БРИКС. БРИКС расширяется и создаёт новую финансово-экономическую систему

Фото: Коллаж Столетие.ру По завершении Саммита группы БРИКС в Нью-Дели в середине  сентября, было принято стратегическое решение о приоритетном  использовании странами-участницами  и партнерами БРИКС инвестиционно-платежной системы BRICS Pay.

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