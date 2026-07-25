Запреты на публикацию фото и видео с мест атак БПЛА: насколько они необходимы?

В последние несколько недель интенсивность атак украинских беспилотников на новые территории России – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях – Крым и приграничные регионы (Белгородскую, Брянскую, Курскую области) постоянно возрастает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии