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Запреты на публикацию фото и видео с мест атак БПЛА: насколько они необходимы?

Запреты на публикацию фото и видео с мест атак БПЛА: насколько они необходимы?

В последние несколько недель интенсивность атак украинских беспилотников на новые территории России – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях – Крым и приграничные регионы (Белгородскую, Брянскую, Курскую области) постоянно возрастает.

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