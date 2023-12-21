В России не прекращаются преступления мигрантов Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что правоохранители задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе были незаконно легализованы более 100 тыс.
Кто крышует нелегалов?
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Silver Kont
Пока чурок не будут отстреливать при задержании, просто говорить не о чем...
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