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Мы из Советского Союза

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  • Silver Kont
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Кто крышует нелегалов?

Кто крышует нелегалов?

В России не прекращаются преступления мигрантов Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что правоохранители задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе были незаконно легализованы более 100 тыс.

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Silver Kont
Пока чурок не будут отстреливать при задержании, просто говорить не о чем...
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