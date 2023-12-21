Кто крышует нелегалов?

В России не прекращаются преступления мигрантов Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что правоохранители задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе были незаконно легализованы более 100 тыс.