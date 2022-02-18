Телеканал "КРЫМ 24"

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    В условиях, когда против Донбаса сосредоточено около 150 тыс. ВСУ, России ни в коем случае ни в коем случае нельзя от...России нет смысла...
  • Саша Максименко
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