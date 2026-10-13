«Воевали на стороне гитлеровцев»: как украинские националисты уничтожали своих сограждан

14 октября 1942 года считается днём основания Украинской повстанческой армии (УПА)*. Это военизированное формирование украинских националистов известно этническим чистками, сотрудничеством с нацистской Германией и массовыми убийствами мирного населения УССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Принц Саудовской ...
- Ч «Руководствуясь п...
- Килинкаров связал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым