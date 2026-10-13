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«Воевали на стороне гитлеровцев»: как украинские националисты уничтожали своих сограждан

«Воевали на стороне гитлеровцев»: как украинские националисты уничтожали своих сограждан

14 октября 1942 года считается днём основания Украинской повстанческой армии (УПА)*. Это военизированное формирование украинских националистов известно этническим чистками, сотрудничеством с нацистской Германией и массовыми убийствами мирного населения УССР.

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