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Дрэйпер о том, что его стошнило в полуфинале US Open: «Иногда я чувствую тошноту на корте и, когда в матче все усложняется, мне становится плохо»

Дрэйпер о том, что его стошнило в полуфинале US Open: «Иногда я чувствую тошноту на корте и, когда в матче все усложняется, мне становится плохо»

Британец уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру со счетом 5:7, 6:7(3), 2:6. Дрэйпера стошнило во втором сете.

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