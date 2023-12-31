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2-й гол Овечкина в матче с «Нэшвиллом» был отменен из-за помехи вратарю. Он мог стать его 830-м в лиге

2-й гол Овечкина в матче с «Нэшвиллом» был отменен из-за помехи вратарю. Он мог стать его 830-м в лиге

Капитан «Вашингтона» нанес точный бросок в концовке 3-го периода матча регулярного чемпионата с «Предаторс» (2:3 Б).

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