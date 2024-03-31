Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

В 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога работает в 12 районах Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, оповещение населения работает в Киевской, Житомирской, Сумкой, Черниговской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, и Днепропетровской областях, передает РИА Новости.

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