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Барбашев с дублем стал 3-й звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня. Первая звезда – форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен с хет-триком в матче с «Тампой» (6:0).

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