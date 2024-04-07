Карточная игра в стиле готического хоррора The Foretold: Westmark Legacy получила дату ре...

Карточная игра в стиле готического хоррора The Foretold: Westmark Legacy получила дату релизаThe Foretold: Westmark Legacy , это готическая карточная игра в жанре карточных сражений, разработанная компанией Nodbrim Interactive.
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