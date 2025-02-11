А что, если Вселенная не везде одинаковая? Гравитационное линзирование ставит под вопрос привычную картину мира

Что, если мы скажем вам, что привычная картина мира, где Вселенная во все стороны одинакова, может оказаться… не совсем верной? Звучит как научная фантастика? Но именно такие вопросы сейчас будоражат умы космологов, вооружившихся новейшими инструментами и данными.