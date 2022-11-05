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Лайне набрал 5+1 в 3 матчах НХЛ в Финляндии за карьеру. Он забивал в каждой игре в родной стране

Лайне набрал 5+1 в 3 матчах НХЛ в Финляндии за карьеру. Он забивал в каждой игре в родной стране

Патрик Лайне набрал 5+1 в 3 матчах НХЛ в Финляндии за карьеру. Форвард «Коламбуса» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:6), проходившем в его родном городе Тампере.

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