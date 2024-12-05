В Россию привезли партию кроссоверов Mazda CX-60 2024 — с 2,5-литровым мотором, «автоматом» и полным приводом

К дилерам Подмосковья приехала новая партия кроссоверов Mazda CX-60 2024 года выпуска. Что интересно, покупателям предложена большая цветовая палитра — на выбор машины в сером, чёрном, синем, бежевом и красном.
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