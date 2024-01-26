Погиб пёс: В Смоленской области оставленный на зарядке фонарик стал причиной пожара

Из загоревшегося дома в смоленском райцентре сумели спасти кошку Оставленный без присмотра на зарядке осветительный гаджет стал причиной пожара и привёл к гибели любимого пса хозяев домовладения в Вязьме Смоленской области.
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