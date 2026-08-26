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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подшибякина о футболках Батракова в Стамбуле: «Очень сложно привыкнуть. Раз – и он на витрине»

Ирина Подшибякина , супруга Алексея Батракова , показала футболки своего мужа в фан-шопе « Галатасарая ».

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