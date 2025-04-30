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Трамп: с Путиным проще иметь дело, чем с Зеленским

Трамп: с Путиным проще иметь дело, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что с президентом России Владимиром Путиным ему проще найти общий язык, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским<strong>Президент США Дональд Трамп заявил, что с российским коллегой Владимиром Путиным ему проще найти общий язык, чем с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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