Трамп: с Путиным проще иметь дело, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что с президентом России Владимиром Путиным ему проще найти общий язык, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским<strong>Президент США Дональд Трамп заявил, что с российским коллегой Владимиром Путиным ему проще найти общий язык, чем с украинским президентом Владимиром Зеленским.