Президент Украины Владимир Зеленский собирается атаковать Курскую АЭС из-за потери поддержки Запада. Соответствующее заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
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