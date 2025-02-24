Кушанашвили раскрыл, почему певица Лолита впала в отчаяние

Певица Лолита Милявская находится на грани отчаяния из-за отмены концертов Кушанашвили считает, что Лолита сама виновата в том, что продолжает жить по правилам девяностых годов и не адаптируется к современным тенденциям.
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