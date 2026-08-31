Аналитик: исторический сигнал указывает на приближение независимого бычьего забега биткоина

Аналитик под ником Rekt Fencer опубликовал трёхдневный график, сравнивающий динамику биткоина с индексом Nasdaq, выделив три значимых периода просадки соотношения BTC/Nasdaq: примерно -84,9% в 2018 году, -80,7% в 2022-м и -54,3% в текущем, 2026 году.