Аналитик: исторический сигнал указывает на приближение независимого бычьего забега биткоина

Аналитик под ником Rekt Fencer опубликовал трёхдневный график, сравнивающий динамику биткоина с индексом Nasdaq, выделив три значимых периода просадки соотношения BTC/Nasdaq: примерно -84,9% в 2018 году, -80,7% в 2022-м и -54,3% в текущем, 2026 году.
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