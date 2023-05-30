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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

В Нидерландах выставлены на аукцион более 230 старых автомобилей

В Нидерландах выставлены на аукцион более 230 старых автомобилей

В Нидерландах выставлены на аукцион более 230 старых пыльных автомобилей, в том числе несколько классических стоимостью в несколько сотен тысяч евро каждый, которые десятилетиями хранились скрытным коллекционером, известным только как мистер Палмен.

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