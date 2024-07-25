Беженцы из Херсона: Галичина как страшный сон. Едина країна оказалась фейком

Николай Терещенков 24 июля 2024 г., 17:42 Блогер и предприниматель Николай Терещенков, покинувший родной Херсон вместе с российскими войсками и переехавший в Крым, в своем материале рассказывает, что говорят оставшиеся земляки о ситуации в городе.
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