Беженцы из Херсона: Галичина как страшный сон. Едина країна оказалась фейком

Николай Терещенков 24 июля 2024 г., 17:42 Блогер и предприниматель Николай Терещенков, покинувший родной Херсон вместе с российскими войсками и переехавший в Крым, в своем материале рассказывает, что говорят оставшиеся земляки о ситуации в городе.