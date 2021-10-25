Происшествия

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В Краснодарском крае полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» провели занятия с первоклассниками

В Краснодарском крае полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» провели занятия с первоклассниками

В преддверии осенних каникул сотрудники ОМВД России по городу Новороссийску совместно с волонтерами «Школы Лизы Алерт» организовали встречу с первоклассниками Технико-экономического лицея.

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