Политика просто с Игорем Таланцевым Мы часто говорим, что в США людям навязывают ЛГБТ.
В США есть "центры лечения гомосексуальности" — а в России до сих пор нет
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А Кудасов
"Вот и получается, что в США, где "царит ЛГБТ-идеология", "центры лечения от гомосексуализма" есть, а в России, где "традиции и порядок", такую помощь человек получить не может." Да что там, у нас гражданство и паспорта наши запросто выдают ЛГБТ-активистам забугорным причём с высочайшего соизволения.
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