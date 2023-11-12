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В США есть "центры лечения гомосексуальности" — а в России до сих пор нет

В США есть "центры лечения гомосексуальности" — а в России до сих пор нет

Политика просто с Игорем Таланцевым Мы часто говорим, что в США людям навязывают ЛГБТ.

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Комментарии
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А Кудасов
&quot;Вот и получается, что в США, где &quot;царит ЛГБТ-идеология&quot;, &quot;центры лечения от гомосексуализма&quot; есть, а в России, где &quot;традиции и порядок&quot;, такую помощь человек получить не может.&quot; Да что там, у нас гражданство и паспорта наши запросто выдают ЛГБТ-активистам забугорным причём с высочайшего соизволения.
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