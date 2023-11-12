В США есть "центры лечения гомосексуальности" — а в России до сих пор нет

А Кудасов

"Вот и получается, что в США, где "царит ЛГБТ-идеология", "центры лечения от гомосексуализма" есть, а в России, где "традиции и порядок", такую помощь человек получить не может." Да что там, у нас гражданство и паспорта наши запросто выдают ЛГБТ-активистам забугорным причём с высочайшего соизволения.