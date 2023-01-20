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Байден поручил Блинкену выделить на поддержку Украины до 2,5 миллиарда долларов

Байден поручил Блинкену выделить на поддержку Украины до 2,5 миллиарда долларов

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поручил госсекретарю страны Энтони Блинкену выделить в рамках нового пакета помощи Украине до 2,5 миллиарда долларов на военную поддержку страны.

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