Смех сквозь объектив. Победители самого забавного конкурса о дикой природе

Nikon Comedy Wildlife Photography Awards назвал победителей этого года Главный победитель конкурса / Милко Маркетти, Италия Премия «Насекомые» / Хосе Мигель Гальего Молина, Испания Премия «Рептилии и амфибии» / Эберхард Эмке, Германия Премия «Рыбы и другие водные виды» /Пшемыслав Якубчик, Польша Фотограф до 25 лет / Kingston Tam, Гонконг Категория до 16 лет / Сартак Ранганадхан, Индия Премия "Птицы" / Дамьян Петков, Болгария Приз зрительских симпатий / Тапани Линнанмяки, Финляндия Высоко отмеченные / Лесли Маклеод, Канада Энди Рауз, Британия Артур Станкевич, Польша Арвинд Мохандас, Германия Марти Филлипс, США Рэнди Герман, США Санджай Патил, Индия Такаси Кубо, Япония Победители Comedy Wildlife Awards 2024 / Фото: comedywildlifephoto.