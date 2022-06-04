В мотострелковом соединении ВВО, дислоцированном в Забайкальском крае, прошла тренировка по антитеррору

В мотострелковом соединении ВВО, дислоцированном в Забайкальском крае, прошла тренировка по антитеррору

Всего в тренировке по противодействию терроризму приняли участие несколько сотен военнослужащих мотострелкового соединения ВВО.

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