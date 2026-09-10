Бессент: Трамп, в отличие от Байдена, может длительное время не спать

Президент США Дональд Трамп обладает необычайной для своих лет работоспособностью, которая позволяет ему длительное время обходиться без сна.
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