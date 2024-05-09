Передавать любовь к Родине из поколения в поколение!

С ведущей прямой трансляции в День Победы пообщалась директором ЦДТ «Надежда» Светлана Терре. Педагог дополнительного образования отметила, что очень важно большое внимание уделять патриотическому воспитанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии