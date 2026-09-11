В Грузии россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль Zion

© Zion Garden/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Гражданам России запретили вход на музыкальный фестиваль Zion Festival в Тбилиси, сообщает SHOT.
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