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Алексей Куракин: Ударим канадско-украинским самолетостроением по «гибридной агрессии» Путина!

Алексей Куракин: Ударим канадско-украинским самолетостроением по «гибридной агрессии» Путина!

Тут недавно канадское издание Le Devoir пропечатало новость – украинское ГП «Антонов» без лишних пыли и шума – т-с-с! – полная тайна вкладов! — создало дочернюю компанию Antonov Aircraft Canada с главным офисом аж в самом Монреале для налаживания сборки немножечко украинских, а вообще – советских (серийное производство было начато в 1989 году) самолетов Ан-74 в Канаде В общем, канадцы будут проектировать и осуществлять окончательную сборку – с использованием передовых технологий и комплектующих! — украинских самолетов.

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mihail
Зато не скажет уж никто, что своего нет ничего... особенно советского. Теперь совместная шарага работать будет под Канадой, а не под какой-нибудь Россией что вызывает на Украине истерию.

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