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«Уберите её со сцены»: почему 89-летняя Светлана Немоляева остаётся верна театру вопреки критике

«Уберите её со сцены»: почему 89-летняя Светлана Немоляева остаётся верна театру вопреки критике

В социальных сетях регулярно вспыхивают споры из-за артистов почтенного возраста. В комментариях под публикациями не скупятся на резкие фразы: «Уберите со сцены», «Пора сидеть дома», «Занимает чужое место».

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