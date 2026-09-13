«Уберите её со сцены»: почему 89-летняя Светлана Немоляева остаётся верна театру вопреки критике

В социальных сетях регулярно вспыхивают споры из-за артистов почтенного возраста. В комментариях под публикациями не скупятся на резкие фразы: «Уберите со сцены», «Пора сидеть дома», «Занимает чужое место».
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хорошая актриса и играет не плохо и здоровье позволяет и зритель на неё идёт... зачем же уходить то ей?