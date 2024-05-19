Красноярские врачи рассказали, как худеть с помощью омеги-3

Вещества из группы омега-3 — одна из самых популярных добавок к пище. Взрослые должны употреблять в сутки 0,8–1,6 грамма жирных кислот этого семейства, но в рационе большинства россиян их в 5, а то и в 10 раз меньше.
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