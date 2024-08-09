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Военные новости ★ спецоперация

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Затянут ли Молдавию в болото НАТО? Очередные учения по программе «Партнерство ради мира» Уже достаточно давно я получаю сообщения из Молдавии с просьбой написать об обстановке в этой стране.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Как говорили в советской армии, - молдоване (конечно же далеко не все!!!), это не нация, это - диагноз. Судя по этому воплю в статье, они, как раньше - касрюлеголовые соседи, хотят жар чужими руками разгребать. Они только сейчас разглядели, что их, как баранов УЖЕ загнали на скотный (задний )двор НАТы??? Что их уже поставили раком для входа в предбанник ес? Ну уж хрен вам, дорогие &quot;коллеги-соседи&quot; - САМИ разгребайте свой навоз! Приднестровье не хотело быть на вашем месте, так его население и решило этот вопрос. И возвращаться к еврошлюхе с румынским паспортом.  санду не собираются. Похоже, и Гагаузия пошла по пути Приднестровья. А жителям провинции Румынии, видишь ли, внимание и помощь нужны. Мнение - моё личное. Никому не навязываемое.
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