Затянут ли Молдавию в болото НАТО

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Как говорили в советской армии, - молдоване (конечно же далеко не все!!!), это не нация, это - диагноз. Судя по этому воплю в статье, они, как раньше - касрюлеголовые соседи, хотят жар чужими руками разгребать. Они только сейчас разглядели, что их, как баранов УЖЕ загнали на скотный (задний )двор НАТы??? Что их уже поставили раком для входа в предбанник ес? Ну уж хрен вам, дорогие "коллеги-соседи" - САМИ разгребайте свой навоз! Приднестровье не хотело быть на вашем месте, так его население и решило этот вопрос. И возвращаться к еврошлюхе с румынским паспортом. санду не собираются. Похоже, и Гагаузия пошла по пути Приднестровья. А жителям провинции Румынии, видишь ли, внимание и помощь нужны. Мнение - моё личное. Никому не навязываемое.