«Покушение на Трампа в ООН»: американский президент рассказал, как спасся от смерти благодаря супруге

Трамп рассказал, что в ООН хотели его убить, но он смог спастись благодаря попе своей супруги. По его словам, в ООН резко выключили эскалатор, но он успел ухватиться за первую леди США и чудом выжил: «К счастью, моя первая леди была очень сильной, и я смог ухватиться за её спину.