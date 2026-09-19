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Аргументы недели

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«Покушение на Трампа в ООН»: американский президент рассказал, как спасся от смерти благодаря супруге

«Покушение на Трампа в ООН»: американский президент рассказал, как спасся от смерти благодаря супруге

Трамп рассказал, что в ООН хотели его убить, но он смог спастись благодаря попе своей супруги. По его словам, в ООН резко выключили эскалатор, но он успел ухватиться за первую леди США и чудом выжил: «К счастью, моя первая леди была очень сильной, и я смог ухватиться за её спину.

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