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Экс-футболисты сборной Бразилии Ренато Аугусто и Жадсон сыграют в прощальном матче Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»

ЦСКА назвал еще нескольких участников прощального матча бывшего нападающего команды Вагнера Лава.ЦСКА назвал еще нескольких участников прощального матча бывшего нападающего команды Вагнера Лава.

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