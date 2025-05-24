МЧС России организован международный учебный курс для специалистов стран-членов МОГО

В Институте развития МЧС России прошел учебный курс «Совершенствование методов организации процесса реагирования на чрезвычайные ситуации», объединивший специалистов из 8 стран-членов Международной организации гражданской обороны (МОГО).
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