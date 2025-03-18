Поставщика еды для СУНЦ УрФУ закрыли после вспышки инфекции

Кировский райсуд Екатеринбурга приостановил деятельность ООО «Общественное питание» — поставщика питания для Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) на 40 суток.
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