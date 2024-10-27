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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Милуоки» Андре Джексон попал в аварию, но избежал травмы

22-летний защитник был выбран 36-м на драфте-2023 НБА. Джексон появлялся на площадке в 57 матчах прошлого сезона, набирая 2,2 очка и 2 подбора за 10 минут в среднем.

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